أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا سجلت 149 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما أدى ارتفاع الوفيات في شمالي إيطاليا من جراء فيروس كورونا إلى 617.
وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس عن حظر التجول بسبب إنتشار فيروس كورونا إلا لمن يحمل تصريحاً، وقد انتشر الجيش الإيطالي في المدن الموبوءة لتطبيق قرار الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا ب"الوباء العالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 149 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا ليبلغ المجموع 617 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.