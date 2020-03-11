تسجيل 149 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا ليبلغ المجموع 617

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ سجلت 149 وفاة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، ما أدى ارتفاع الوفيات في شمالي إيطاليا من جراء فيروس كورونا إلى 617.

وأعلنت ​الحكومة​ الإيطالية أمس عن ​حظر التجول​ بسبب إنتشار فيروس كورونا إلا لمن يحمل تصريحاً، وقد انتشر ​الجيش​ الإيطالي في المدن الموبوءة لتطبيق قرار الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ صنفت كورونا ب"الوباء العالمي".