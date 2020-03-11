مجهولون أطلقوا النار على سيارة القاضي كمال المقداد في بعلبك

أقدم مسلحون مجهولون على "اعتراض طريق المحامي العام الاستئنافي القاضي كمال المقداد، في محلة التل الابيض ب​بعلبك​، وأطلقوا أعيرة نارية على سيارته، ما ادى الى إصابة السيارة بعدة طلقات، من دون أن يصاب بأذى، وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً في الحادثة".

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