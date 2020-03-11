جنبلاط: إلى متى سيبقى مطار بيروت يستقبل طائرات الموت الموبوءة

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "يبدو ان الوباء سينتشر متخطيا كل الحدود وحدها دولة مثل ​الصين​ بإمكاناتها الجبارة وتنظيم حزبها وروح الانضباط لشعبها تستطيع احتواءه إلى حد ما"، متسائلا :"إلى متى سيبقى ​مطار بيروت​ يستقبل من الشرق ومن الغرب طائرات الموت الموبوءة". من ناحية أخرى حيا جنبلاط "طاقم ​مستشفى بيروت الحكومي​".

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