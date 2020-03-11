أسود: ارفعوا الغطاء السياسي عن المصارف ولتطبق القوانين

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​ "ان القضاء أو ​النيابة العامة​ ليست مختصة بالتفاوض مع المصارف أو ​جمعية المصارف​". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار أسود أنه "بين التفاوض و الملاحقة فرق كبير ينحصر بأن يعرف البعض حدود صلاحياته المنصوص عنها في القانون، ارفعوا الغطاء السياسي عن المصارف و فلتطبق القوانين و نكون لكم من الشاكرين".

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