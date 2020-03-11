قائد الجيش التقى وفداً من طاقم مركب المسح الهيدروغرافي الفرنسي

التقى قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ وفداً من طاقم مركب المسح الهيدروغرافي الفرنسي BEAUTEMPS – BEAUPRE بحضور ملحق الدفاع الفرنسي في ​لبنان​ وضباط من الجيش. خلال اللقاء، استمع قائد الجيش إلى إيجاز حول مهمة المسح المشتركة بين المركب الفرنسي ومصلحة الهيدروغرافيا في ​القوات​ البحرية في ​الجيش اللبناني​.

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