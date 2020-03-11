حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو من داخل أسواق مدينة جبيل، وتظهر في الفيديو الشوارع خالية من الزوار والزبائن نتيجة الخوف من إنتشار فيروس كورونا في المدينة.
يذكر أن مستشفى المعونات في جبيل سجل عددا من الإصابات بالفيروس في وقت سابق.
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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سوق جبيل خالٍ من الزوار بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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