النشرة: سوق جبيل خالٍ من الزوار بسبب كورونا

حصلت "​الخليج 365​" على مقطع ​فيديو​ من داخل أسواق ​مدينة جبيل​، وتظهر في الفيديو الشوارع خالية من الزوار والزبائن نتيجة الخوف من إنتشار ​فيروس كورونا​ في المدينة.

يذكر أن ​مستشفى المعونات​ في جبيل سجل عددا من الإصابات بالفيروس في وقت سابق.

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