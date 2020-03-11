التدابير الوقائية لكورونا: إقفال مراكز التسوق باستثناء مراكز الغذاء

أعلنت لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا إقفال مراكز التسوق باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية، كما أفادت اللجنة عن "وضع جدول مناوبة للقطاع العام باستثناء القطاع الصحي والأمني والعسكري، والتواصل مع المؤسسات الخاصة لتنظيم مناوبة العاملين".
ومن التوصيات منع التجمعات في بالمراكز العامة، وإقفال المطاعم والمقاهي والمسابح والمنتجعات السياحية والمقاهي والملاهي والمنتجعات السياحية والملاعب الرياضية والنوادي وصالات الأعراس"، كما طلب من المواطنين لزوم منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى وخصوصاً لكبار السن".
وتدعو التوصيات أنه على "المستشفيات الخاصة إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".
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