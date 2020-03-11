مستشفى بشري الحكومي أعلن تدابير خاصة للوقاية من فيروس كورونا

عقد في مستشفى بشري الحكومي، اجتماع ضم مدير المستشفى إدي اللظم والمدير الطبي الدكتور عبدالله الأمين، طبيب ​القضاء​ الدكتور جورج طوق، الدكتور إميل طوق، المختار زياد طوق، مدراء المستوصفات الطبية وأصحاب الصيدليات في المنطقة.

أشار مدير مستشفى بشري الحكومي إدي اللظم الى "الشح الذي يعانيه المستشفى في المواد الطبية ومواد التعقيم والكمامات". وقال: "لن نتردد كإدارة مستشفى في الإعلان عن أي حالة إصابة ب​الكورونا​، وفي حال بروزها فسيتم الإعلان عنها فورا على الصفحة الرسمية للمستشفى عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​".

وخلال اجتماع بين اللطم المدير الطبي وطبيب القضاء ومدراء المستوصفات وأصحاب الصيدليات، أعلن اللطم ان "المستشفى أصبح قادرا على عزل مريضين حاليا". وقال: "تم التواصل مع ​وزارة الصحة​ لتأمين آلة فحص الكورونا، كما وضعنا مبنى مستشفى مار ماما الجديد بتصرف الوزارة لتأمين مستلزمات 20 غرفة للعزل، كما أن الدخول إلى المستشفى سيكون محصورا فقط بمدخل الطوارىء، وسيخضع كل الداخلين لفحص دقيق. كما اتخذت الإدارة قرارا بمنع الزيارات للمرضى".

ودعا الأطباء أصحاب الصيدليات الى "عدم إعطاء أدوية الا بعد استشارة طبيب وخاصة الأدوية المؤثرة على المناعة"، ودعوا المواطنين الى "اتخاذ كافة التدابير الوقائية المعلنة من ​منظمة الصحة العالمية​ لناحية التعقيم وغسل اليدين دوريا".