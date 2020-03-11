روكز: لماذا لم تعلن حال الطوارىء لايام للحد من انتشار الكورونا

سأل النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"‏لماذا لم تعلن حال الطوارئ لأيام من اجل الحد من انتشار ​الكورونا​؟ اساسا ​المدارس​ و​الجامعات​ مقفلة، والاشغال شبه معدومة او بنصف وتيرة. القرار الرسمي تحفيز للوقاية الشعبية، وانقاذ الشعب من الوباء مسؤولية لا تتحمل الانتظار والترقب، والندم بعدها لا ينفع. فلماذا الانتظار".

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