ميريام سكاف عن فيروس كورونا: الوقاية ضرورية في هذه المرحلة الصعبة

أعلنت رئيسة “الكتلة الشعبية” ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الوقاية​ ضرورية في هذه المرحلة الصعبة، ولا يجب على أحد ان يحزن اذا تغيّرت بعض العادات قليلاً لأننا نقوم بحماية انفسنا من إمكانية الاصابة ب​فيروس كورونا​".

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