تيار المستقبل: قرار للأمانة العامة بتعليق العمل لمدة أسبوع في كل المكاتب

اعلن ​تيار المستقبل​ في بيان له أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا ​لبنان​، بعد تفشي ​فيروس كورونا​، قررت الأمانة العامة تعليق العمل في كل مكاتب التيار، حفاظا على سلامة موظفيها لمدة أسبوع من تاريخه، على أن تقرر بعد ذلك الإجراءات المناسبة في ضوء مواكبتها للتطورات الصحية.



وشددت الأمانة العامة للمناسبة على وجوب التزام الإرشادات الصحية في كل المنسقيات، والتعاون مع الجهات المختصة في الإدارات وتقديم المساعدة إلى من يحتاجها في هذه الظروف الصعبة، وهي تهيب بجميع المواطنين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التعالي فوق الحساسيات والخلافات والتوقف عن التجاذبات والسجالات التي لا معنى لها والمشاركة في تعميم ثقافة التضامن الأهلي والمجتمعي في مواجهة الوباء وتداعياته.