مجلس نقابة المحامين في طرابلس اعلن تعليق النشاطات النقابية حتى إشعار آخر

أكد مجلس ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ والشمال، خلال جلسة طارئة لبحث التطورات الصحية الأخيرة التي تشهدها البلاد، انه "إستنادا الى قرار ​مجلس الوزراء​ بالحد من التجمعات تفاديا لانتشار فيروس "كورونا" ، وحرصا منا على سلامة الزميلات والزملاء المحامين، والمواطنين، قرر المجلس تعليق جميع النشاطات النقابية من إجتماعات وندواتٍ ومؤتمراتٍ، بصورةٍ موقتة وحتى اشعارٍ آخر، على ان تبقى ابواب النقابة مفتوحة لمراجعات الزملاء عبر ​الهاتف​، وللمعاملات اليومية الضرورية".

وتمنى المجلس على المحامين، "عدم التوجه الى قصور ​العدل​ الا في ​حالات​ الضرورة القصوى، وذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، حفاظاً على ​السلامة العامة​".