الصراف: الوقاية واجب تجاه انفسنا وغيرنا ووطننا

اشار وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "كل فرد منا مسؤول، الوعي ضروري و​الوقاية​ واجب تجاه انفسنا وغيرنا ووطننا".

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