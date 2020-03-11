وزير السياحة: إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات على أنواعها بسبب كورونا

أعلن وزير ​السياحة​ رمزي مشرفيه، في بيان عن "إقفال المرافق السياحية، والأثرية، والمغاور، و​مراكز التزلج​ والمسابح على الأراضي اللبنانية كافة، و​المطاعم​ والمقاهي بالاضافة الى الملاهي والأندية الليلية والمراقص العامّة والحانات (pubs) التي سبق أن تمّ إقفالها، اضافة الى إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والإجتماعات على أنواعها في ​المؤسسات السياحية​ كافة"، مشيراً الى ان "هذه القرارات تأتي بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​"، مكلفاً "أجهزة الرقابة و​الشرطة السياحية​ بتنفيذ مضمون التعميم الصادر".

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