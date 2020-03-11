كركي حدد في مذكرة تعرفة الفحص المخبري للكورونا والمستشفيات المعتمدة للتشخيص

اصدر المدير العام للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ مذكرة تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس ​الكورونا​، محدداُ "تعرفة الفحص المخبري للكورونا بسعر 000 150 ل.ل كحد أقصى"، مشيراً الى ان "الى ضرورة اعتماد الضوابط التالية التي يتوجب على طبيب الطوارئ في ​المستشفيات​ والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص على أن ينظم ​تقرير​ خطي بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا (حرارة مرتفعة، سعال حاد، وجع رأس مؤلم جداً، وضيق ​التنفس​ الحاد)".

وتعتمد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا (المستشفى الجكومي، و​مستشفى الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، مستشفى القديس جاورجيوس، و​مستشفى رزق​ - ​الجامعة اللبنانية الأميركية​، وأي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق يعتمد من قبل ​وزارة الصحة العامة​".