خلف للمحامين: لعدم التردد الى قصور العدل الا للضرورة القصوى

أصدر نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ تعميما طلب فيه عدم التردد إلى قصور ​العدل​ إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأشار في بيان إلى أنه "استكمالا لإجراءات الوقاية الصحية وانسجاما مع التدابير الاحترازية، وبناء على مقتضيات ​السلامة العامة​، وحفاظا على صحة الزملاء المحامين والمواطنين، أطلب من الزملاء في هذه الظروف الاستثنائية عدم التردد إلى قصور العدل إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة، والتشدد في اتباع الإجراءات الوقائية عند حضورهم إلى قصور العدل وإنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى مرتدين القفازات والكمامات الطبية".