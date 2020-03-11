دعا النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ​الحكومة​ الى "إتخاذ الإجراءات القصوى التي تحمي صحة المواطنين بدءً بإعلان ​حالة الطوارئ​ وصولاً الى الإقفال التام".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: لإتخاذ الإجراءات القصوى التي تحمي صحة المواطنين بدءً بإعلان حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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