مستشفى الجبل في قرنايل: لا حالات كورونا لدينا

نفت ​مستشفى​ الجبل في قرنايل نفيا قاطعا وجود 4 ​حالات​ ​كورونا​ لديها، مؤكدة أن "الخبر عار من الصحة، وذلك بعد أن تداول بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ خبرا مفاده عن نقل 4 حالات كورونا من مستشفى الجبل في قرنايل إلى مستشفى ​رفيق الحريري​ الحكومي في ​بيروت​".

وأكدت إدارة المستشفى أن "الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أنه "في حال وجود حالات كهذه، يتم التبليغ عنها، وفق الأصول إلى ​وزارة الصحة العامة​. ولذا، اقتضى التوضيح".