نفت مستشفى الجبل في قرنايل نفيا قاطعا وجود 4 حالات كورونا لديها، مؤكدة أن "الخبر عار من الصحة، وذلك بعد أن تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده عن نقل 4 حالات كورونا من مستشفى الجبل في قرنايل إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت".
وأكدت إدارة المستشفى أن "الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أنه "في حال وجود حالات كهذه، يتم التبليغ عنها، وفق الأصول إلى وزارة الصحة العامة. ولذا، اقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الجبل في قرنايل: لا حالات كورونا لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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