مصادر قضائية للـLBCI: وزيرة العدل ردت التشكيلات القضائية مع 3 ملاحظات رئيسة

ذكرت مصادر قضائية للـLBCI أن وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ردت مشروع ​التشكيلات القضائية​ الى ​مجلس القضاء الاعلى​ مع 3 ملاحظات رئيسة. والملاحظات هي، عدم اعتماد المعيار الطائفي، واعادة النظر بمعايير توزيع ​القضاة​، وعدم اعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة ​المحكمة العسكرية​. هذا وسيدرس المجلس الملاحظات لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع. إضغط للمزيد

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