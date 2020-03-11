دياب: طلبت من الادارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين

أكد رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ان "لبنان كان من اول الدول التي اتخذت اجراءات في موضوع ​فيروس كورونا​، وواكب كل الحالات، وصدرت اصوات تهاجم الحكومة خصوصاً عندما أعلنا تعطيل المدارس، اتخذنا منذ البداية اجراءات صارمة في المطار واجراءات احترازية"، مشيراً الى انه "نواجه مرض يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتاخر عن اية اجراءات لحماية اللبنانية، وحفاظاً على الصحة العامة طلبت من الادارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين".

ولفت دياب، الى انه طلب "اتخاذ جميع التدابير لمنع التجمعات العامة والخاصة كما طلبت من ارباب العمل في القطاعات كافة اتخاذ التدابير لحماية العمل، اضافة الى وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى كل من ايطاليا والصين وايران وكوريا الجنوبية"، مشدداً على ان "لجنة المتابعة تتابع رصد كل الحالات وترفع التوصيات بناء على كل مستجد"، مبيناً انه "تم اعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل"، مشدداً على انه "ككل الرحلات التي أتت من إيران سنتخذ الإجراءات نفسها مع الطائرة القادمة مساء اليوم".