حمادة: على متصدر لائحة زوار دمشق أن يخضع نفسه للحجر الصحي

هنأ النائب ​مروان حمادة​ في بيان، "​وزير الصحة​ السوري على الصدق والشفافية اللتين أبداهما في موضوع ​كورونا​، فيما ​سوريا​ المتهاوية هي منبع ومعبر اساسي للداء في اتجاه ​لبنان​ من خلال المعابر المشرعة"، موضحاً انه "لما كان وزيراً للصحة في التسعينات إكتشف لبنان حالات من ​الكوليرا​ مصدرها سوريا التي لم تبلغ عنها لا لبنان ولا ​منظمة الصحة العالمية​، وعندما راجع وزير الصحة السوري آنذاك أياد الشطي، وهو طبيب واستاذ مميز، اشار الى انه لو أعلن عن حالة واحدة لأعدمني النظام"، مباركاً لـ"وزراء رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الرحلات الى دمشق، والمطلوب من متصدر هذه اللائحة وهو طبيب، أن يخضع نفسه الى الحجر الصحي".

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