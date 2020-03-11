النشرة: إجراءات واسعة للوقاية من كورونا في القصر الجمهوري

لاحظ زوار ​قصر بعبدا​، عبر النشرة، ان اجراءات للوقاية من داء ​الكورونا​ اتخذت على نطاق واسع داخل مكاتب القصر، ومداخله الرئيسية تقضي بفحص حرارة الزوار والطلب اليهم استعمال المواد المطهرة. كما عمدت فرق متخصصة الى تعقيم المكاتب ورشها بالمواد المضادة للجراثيم والفيروسات.

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