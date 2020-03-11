اعتبر عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هنري حلو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قرار ​التشكيلات القضائية​ سيكون الفحص الذي يتيح للناس إن يعرفوا ما إذا كانت ​الحكومة​ أصيبت بعدوى فيروس ​المحاصصة​، وسيكون معيارا لمدى قدرتها على تنفيذ مطلب أساسي للبنانيين وللمجتمع الدولي، وهو إبعاد ​القضاء​ عن التدخلات السياسية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلو: التشكيلات القضائية ستكون معيارا لقدرة الحكومة على ابعاد القضاء عن التدخلات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.