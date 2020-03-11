بلدية شبعا: للتقيد بكافة التدابير الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

أكدت ​بلدية شبعا​ بعد عقدها اجتماعاً تنسيقياً مع المستوصفات الخاصة للبحث في سبل مواجهة فيروس الكورونا على "ضرورة التقيد بكافة التدابير الاحترازية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​ من قبل المواطنين حفاظا على سلامتهم". إضغط للمزيد

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