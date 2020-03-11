رئيس الأركان يتفقد قيادة فوج التدخل الثالث: الأولوية لترسيخ الأمن

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، قيادة فوج التدخل الثالث في محلة المنارة - بيروت، حيث جال في مراكزه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة، واجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وقد نوّه العرم بأداء الفوج وجهود عسكرييه، وأنّ "أولوية الجيش في ظل التحديات القائمة والظروف الراهنة، هي العمل على ترسيخ الأمن، لأنه من المقدسات الوطنية ويشكّل الأساس المتين لانطلاق ورشة النهوض بالوطن على جميع الصعد".
وأشار العرم "إلى ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الجهوزية لمواجهة مخططات العدوّين الإسرائيلي والإرهابي، وأثنى على تضحيات المؤسسة العسكرية التي تشكل درع الوطن وسيف الحق الذي لا يلين"، مشدداً على "مزيد من اليقظة والحيطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضرورة الالتزام الكلّي بالتعليمات الطبية التي تصدر عن وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية وعدم الاستخفاف بسبل الوقاية منه".
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