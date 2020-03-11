ملك البحرين: ندعم حق مصر في مياه النيل

أعلن ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى، أن "البحرين تتضامن مع مصر لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه ​نهر النيل​"، مؤكداً ان "نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري الشقيق"، مشيراً الى ان "البحرين تدعم الجهود الحميدة، التي بذلتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر و​السودان​ وأثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل ​سد النهضة​".

ولفت بن عيسى، الى ان "أمن مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على ​الأمن​ القومي العربي"، مشدداً على "الدور التاريخي الريادي لمصر الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الأشقاء العرب، وتعزيز أسس ​السلام​ والأمن والاستقرار في المنطقة".