ملك البحرين: ندعم حق مصر في مياه النيل

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى، أن "البحرين تتضامن مع مصر لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل"، مؤكداً ان "نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري الشقيق"، مشيراً الى ان "البحرين تدعم الجهود الحميدة، التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة".
ولفت بن عيسى، الى ان "أمن مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي"، مشدداً على "الدور التاريخي الريادي لمصر الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الأشقاء العرب، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
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