خارجية إثيوبيا: يجب أن يكون نهر النيل مصدراً للتعاون وليس للصراع

أكد وزير خارجية ​إثيوبيا​ جيدو أندارجاشيو، في حديث صحفي، ان "النيل يجب أن يكون مصدراً رئيسياً للتعاون وليس للنزاع"، مبدياً "إعجابه بموقف ​السودان​ القائم على المبادئ من محادثات السد".

هذا وأعلنت مصر في وقت سابق، أنها "ستستخدم كل السبل الممكنة للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، واصفة الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".