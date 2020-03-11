وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ بصنعاء: ليس لدينا أي إصابة بكورونا

أكد الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في ​حكومة​ الإنقاذ ب​صنعاء​ يوسف الحاضري أن "المحافظات التي يسيطر عليها ​الجيش​ و​اللجان الشعبية​ ما زالت خالية تماماً من أي أعراض ل​فيروس كورونا​، وأن الوزارة وطواقمها من المتطوعين والجهات الأمنية يعملون ليلاً نهاراً لمنع تسلل المرض إلى مناطقهم".

وأوضح الحاضري "وجود اجتماع متواصل مع اللجنة الفنية لمكافحة كورونا، بجانب التوعية المستمرة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر متطوعات التثقيف الصحي من منزل إلى منزل"، مشيراً الى ان حكومة الإنقاذ "لم تتلق إلى الآن أي دعم من المنظمات الدولية، وما يتحدثون عنه في وسائل الإعلام مجرد وعود باستثناء بعض الأسرة الخاصة بالمرضى، وكل الأعمال التي قمنا بها بجهود ذاتية للوزارة وللجنة الفنية وحسب الإمكانيات المحلية المتوفرة".