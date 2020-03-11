أكد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بصنعاء يوسف الحاضري أن "المحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية ما زالت خالية تماماً من أي أعراض لفيروس كورونا، وأن الوزارة وطواقمها من المتطوعين والجهات الأمنية يعملون ليلاً نهاراً لمنع تسلل المرض إلى مناطقهم".
وأوضح الحاضري "وجود اجتماع متواصل مع اللجنة الفنية لمكافحة كورونا، بجانب التوعية المستمرة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر متطوعات التثقيف الصحي من منزل إلى منزل"، مشيراً الى ان حكومة الإنقاذ "لم تتلق إلى الآن أي دعم من المنظمات الدولية، وما يتحدثون عنه في وسائل الإعلام مجرد وعود باستثناء بعض الأسرة الخاصة بالمرضى، وكل الأعمال التي قمنا بها بجهود ذاتية للوزارة وللجنة الفنية وحسب الإمكانيات المحلية المتوفرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ بصنعاء: ليس لدينا أي إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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