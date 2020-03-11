أفادت وكالة "سانا" السورية عن قائد شرطة طرطوس، عن مقتل 3 أشخاص بينهم جندي روسي وإصابة 7 آخرين بينهم جنديين روس في ​حادث اصطدام​ عربة عسكرية روسية بمكرو سرفيس على طريق القدموس ​بانياس​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة طرطوس: مقتل 3 أشخاص بينهم جندي روسي وإصابة 7 بحادث تصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.