أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في السويد.
وأوضحت وزارة الصحة السويدية أن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا أحداها تعود لطفل صغير. وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي في السويد إلى 434 حالة حتى الساعة الثانية ظهر اليوم.
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