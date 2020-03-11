تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في السويد

أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​السويد​. وأوضحت وزارة الصحة السويدية أن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا أحداها تعود لطفل صغير. وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي في السويد إلى 434 حالة حتى الساعة الثانية ظهر اليوم.

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