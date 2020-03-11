سلطات بلغاريا وساحل العاج يسجلان أول وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​ساحل العاج​ عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، كذلك أعلنت ​وزارة الصحة​ البلغارية عن تسجيل حالة وفاة هي الأولى. إضغط للمزيد

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