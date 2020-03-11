إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 456 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن إرتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في بريطانيا إلى 456 حالة مؤكدة.

وكانت أمس قد أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن وزيرة ​الدولة​ البريطانية لشؤون ​الصحة​ البريطانية نادين دوريز مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد اختلاطها بالعديد من المسؤولين البريطانيين ومشاركتها في اجتماع مع وزراء في بريطانيا.