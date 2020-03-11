إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 456 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 456 حالة مؤكدة.
وكانت أمس قد أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة البريطانية نادين دوريز مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد اختلاطها بالعديد من المسؤولين البريطانيين ومشاركتها في اجتماع مع وزراء في بريطانيا.
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