الاقتصاد الإماراتية: فرض غرامات ضد المحلات التجارية المتلاعبة بأسعار المعقمات

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن "فرض غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة في أسعار المطهرات والمعقمات، اضافة الى عدم التهاون مع أي محل مخالف، ويستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا"، موضحة ان "الإجراءات التي تتخذها حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007".
هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في وقت سابق، عن "تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة".
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