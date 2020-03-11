الاقتصاد الإماراتية: فرض غرامات ضد المحلات التجارية المتلاعبة بأسعار المعقمات

أعلنت ​وزارة الاقتصاد​ ​الإمارات​ية عن "فرض غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة في أسعار المطهرات والمعقمات، اضافة الى عدم التهاون مع أي محل مخالف، ويستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ​الدولة​ لمواجهة ​فيروس كورونا​"، موضحة ان "الإجراءات التي تتخذها حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون ​حماية المستهلك​ الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع الإماراتية، في وقت سابق، عن "تعافي 5 ​حالات​ جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليصل عدد حالات التعافي في الإمارات 17 حالة".