وسائل إعلام قطرية: إيقاف تأشيرات عمل 40 ألف نيبالي بسبب "كورونا"

أكدت وسائل إعلام قطرية، أن السلطات القطرية "أوقفت تأشيرات عمل 40 ألف عامل نيبالي من أصل 400 ألف نيبالي يعملون بالدوحة لتكثيف العمل والانتهاء من أعمال إنشاء مباني كأس العالم، وذلك بسبب تفشي كورونا وعدم وجود إجراءات وقائية مشددة".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "شركات الطيران النيبالية أوقفت خدمات السفر إلى قطر، ويتم إعادة العمال عند رغبتهم في مغادرة الدوحة، لذا سوف يلجأ نظام تميم لإيقاف أعمال الإنشاءات لحين عودة العمال"، نعتبرةً أنه "بذلك يصبح مونديال "قطر 2022" مهدداً بالانهيار".
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