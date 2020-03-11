سلطات المغرب تعلن عن الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الصحية في المغرب عن إصابة سادسة ب​فيروس كورونا​ في البلاد. وكانت ​وزارة الصحة المغربية​ أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بمدينة ​الدار البيضاء​، لسيدة تبلغ من العمر 89 سنة، كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى .​​​​​​​

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