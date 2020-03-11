الصدر: ترامب وامثاله متهمون بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم

اتهم زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم"، موضحاً ان "ترامب وامثاله متهمون بنشر هذا المرض، ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأميركا".
هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 67 إصابة".
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