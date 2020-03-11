الصدر: ترامب وامثاله متهمون بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم

اتهم زعيم ​التيار الصدري​ العراقي ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالوقوف وراء انتشار ​فيروس كورونا​ في ​العالم​"، موضحاً ان "ترامب وامثاله متهمون بنشر هذا المرض، ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون ل​أميركا​".

هذا وكانت ​وزارة الصحة العراقية​، قد أعلنت في وقت سابق، عن "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 67 إصابة".