الصحة السعودية: الوضع المتعلق بفيروس كورونا مطمئن بصفة عامة

أعلن مدير عام صحة المنطقة الشرقية في ​السعودية​ إبراهيم العريفي، أن "الوضع المتعلق ب​فيروس كورونا​ مطمئن بصفة عامة، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل للتعامل مع مثل هذه الأزمات"، مشيراً الى ان "جميع المصابين والمخالطين لهم بحالة مستقرة، وتم أخذ عينات منهم جميعا، والكثير منهم ظهرت نتائج عيناتهم سلبية".

ولفت العريفي، الى ان "من قدم من دولة موبوءة سيبقى في العزل لمدة 14 يوما، ومن تظهر نتيجة عينته سلبية سيغادر الحجر، ومن تكتشف إصابته بالمرض سيتم تحويله للعزل، وهناك فرق مدربة على مثل هذه الأزمات، والإمكانات كبيرة من حيث التجهيز الوقائي والعلاجي، و​المستشفيات​ والمراكز الصحية جهزت بأعلى الإمكانات من حيث القدرات البشرية والدوائية والسبل الوقائية عالميا".