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سلطات روسيا تقلص الرحلات الجوية مع ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا

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أعلنت السلطات الروسية عن تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ​ألمانيا​ و​إسبانيا​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​ اعتبارا من 13 مارس الجاري، بسبب تفشي ​فيروس ​.

ولفت مركز العمليات المختص بمحاربة فيروس كورونا، إلى أنه "سيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ الرحلات الجوية فقط من جناح F ب​مطار شيريميتيفو الدولي​ ب​موسكو​ إلى روما و​برلين​ و​ميونيخ​ و​فرانكفورت​ و​مدريد​ و​​ و​باريس​".

تجدر الإشارة إلى أن ​روسيا​ قررت تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 آذار الجاري، باستثناء التأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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