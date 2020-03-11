سلطات روسيا تقلص الرحلات الجوية مع ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا

أعلنت السلطات الروسية عن تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا اعتبارا من 13 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ولفت مركز العمليات المختص بمحاربة فيروس كورونا، إلى أنه "سيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ الرحلات الجوية فقط من جناح F بمطار شيريميتيفو الدولي بموسكو إلى روما وبرلين وميونيخ وفرانكفورت ومدريد وبرشلونة وباريس".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا قررت تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 آذار الجاري، باستثناء التأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.
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