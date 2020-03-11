سلطات روسيا تقلص الرحلات الجوية مع ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا

أعلنت السلطات الروسية عن تقليص عدد الرحلات الجوية من وإلى كل من ​ألمانيا​ و​إسبانيا​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​ اعتبارا من 13 مارس الجاري، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

ولفت مركز العمليات المختص بمحاربة فيروس كورونا، إلى أنه "سيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ الرحلات الجوية فقط من جناح F ب​مطار شيريميتيفو الدولي​ ب​موسكو​ إلى روما و​برلين​ و​ميونيخ​ و​فرانكفورت​ و​مدريد​ و​برشلونة​ و​باريس​".

تجدر الإشارة إلى أن ​روسيا​ قررت تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني إيطاليا اعتبارا من 13 آذار الجاري، باستثناء التأشيرات لرجال الأعمال والتأشيرات الإنسانية والدبلوماسية وتأشيرات للعمل.