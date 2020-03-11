ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 827 وأكثر من 12 ألف إصابة

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن ارتفاع عدد الوفيات من جراء ​فيروس كورونا​ إلى 827 إضافة إلى أكثر من 12 ألف إصابة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس عن حظر التجول بسبب إنتشار فيروس كورونا إلا لمن يحمل تصريحاً، وقد انتشر الجيش الإيطالي في المدن الموبوءة لتطبيق قرار الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا ب"الوباء العالمي".