التربية المصرية: تعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول المدرسي بسبب كورونا

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر طارق شوقي، عن "تعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول المدرسي"، مشدداً على "ضرورة التأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من ​فيروس كورونا​ ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الإخصائيين"، مشيراً الى "ضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع ​وزارة الصحة​ والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

هذا وكانت ​وزارة الصحة المصرية​، قد أعلنت في وقت سابق، عن "تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينما ارتفع عدد الحالات، التي تعافت إلى 27 حالة".