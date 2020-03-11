النفط العراقية: الإعلان قريبا عن خطوات إيجابية لحل الخلاف النفطي بين السعودية وروسيا

أعلن متحدث وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن "ثمة خطوات إيجابية سيجري الإعلان عنها قريبا لحل الخلاف بين الجانبين السعودي والروسي فيما يتصل بمستويات إنتاج النفط عقب اجتماع (أوبك+) الأخير"، موضحاً ان "الوزارة تجري اتصالات مكثفة طيلة الأيام الماضية التي أعقبت عدم التوصل إلى اتفاق"، متأملاً "النجاح في عقد اجتماع قريب يجمع القوى، وان تتحقق خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
وأكد جهاد أن "التضامن بين المنتجين هو الذي يفضي إلى استقرار الأسواق النفطية، والحصول على أفضل الأسعار، وليس إطلاق الإنتاج للدول المنتجة بدون قيود، واليوم لا تقرر دولة واحدة التحكم في السوق النفطية، فليس من مصلحتها وليس من مصلحة الجميع".
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