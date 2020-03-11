الرئيس الإسرائيلي: للتوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة

شدد الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، على ضرورة "التوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة"، لافتاً إلى أنه "مع أي اتفاق يمكن التوصل إليه، ينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب".

وأمل ريفلين أن "يستمر ​الكنيست​ الـ 23 الذي سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل لفترة أطول من سابقاتها".

من الجدير بالذكر، أن ​الحكومة الإسرائيلية​ خاضت الانتخابات الثالثة خلال أقل من عام في آذار الماضي، والتي حصل فيها "حزب الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، على 36 مقعد في الكنيست.