الرئيس الإسرائيلي: للتوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة

شدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، على ضرورة "التوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة"، لافتاً إلى أنه "مع أي اتفاق يمكن التوصل إليه، ينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب".
وأمل ريفلين أن "يستمر الكنيست الـ 23 الذي سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل لفترة أطول من سابقاتها".
من الجدير بالذكر، أن الحكومة الإسرائيلية خاضت الانتخابات الثالثة خلال أقل من عام في آذار الماضي، والتي حصل فيها "حزب الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، على 36 مقعد في الكنيست.
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