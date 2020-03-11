دعا إمام وخطيب ​المسجد الأقصى​ عكرمة سعيد صبري، جميع ​الفلسطينيين​ إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص تفادي اتساع رقعة ​فيروس كورونا​. وأشار الإمام في بيان إلى أنه "من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية وتطبيق الحجر الصحي فهو آثم شرعا، وهذا ما أميل إليه وأفتي به"، لافتاً إلى أن "رسولنا الأكرم قد أقر مبدأ الحجر الصحي وقاية من الأمراض المعدية، وظهر ذلك جليا في موضوعين وهما: مرض ​الطاعون​، ومرض الجذام".

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كانت هذه تفاصيل خبر فتوى لخطيب الأقصى: من لا يلتزم بالحجر الصحي آثم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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