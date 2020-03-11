موسوي: أميركا لم تسمح بتوجيه اموالنا لدى الدول نحو القناة السويسرية

أكد المتحدث باسم ​وزارة خارجية​ ​ايران​ ​عباس موسوي​، ان الأميركيين لم يسمحوا حتى الآن بتوجيه اموال ايران لدى الدول الاخرى نحو القناة المالية السويسرية، مؤكداً "أننا نجري محادثات منذ 3 أسابيع مع احدى الدول في هذا المجال".

وأشار موسوي إلى ان "المزاعم المطروحة من قبل المسؤولين الاميركيين ما هي الا خدعة، اقدم الموضوع بالدليل والوثائق. لقد بادروا بفتح قناة مالية للقيام ببعض الاجراءات ولكنها محدودة، حتى انهم لا يسمحون بتوجيه مواردنا من مختلف الامكنة الى هذه القناة التي فتحوها بكثير من الضجيج".

ولفت إلى "اننا نجري محادثات منذ ثلاثة اسابيع مع احدى هذه الدول التي لدينا موارد مالية فيها، ولكنها أكدت ان الاميركان يمنعون هذا الامر ولا يسمحون بدخول مواردنا في تلك الدولة الى هذه القناة لنستفيد منها في هذه الظروف ونقوم بشراء السلع والموارد التي نحتاجها"، مؤكداً أنه "ما لم يقم الاميركان بإجراء عملي ويرفعوا العقبات، فإننا لا نعتبر تصريحاتهم سوى تخرصات وخداع ليس إلا".