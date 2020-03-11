سفارة السعودية بالمجر: لمن يجد صعوبة بالعودة الى البلاد التواصل معنا

دعت سفارة ​السعودية​ في ​المجر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المواطنين المتواجدين في المجر والذين يواجهون صعوبة في العودة إلى السعودية بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول ​فيروس كورونا​ إلى السعودية التواصل مع ​السفارة​".

هذا ودعت سفارة السعودية في ​فيينا​، المواطنين السعوديين المتواجدين في ​النمسا​، و​سلوفاكيا​ و​سلوفينيا​، إلى "سرعة التنسيق مع شركات الطيران للتأكد من العودة، وخاصة لعبور الدول المدرجة على قائمة تعليق السفر".