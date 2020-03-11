دعت سفارة السعودية في المجر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المواطنين المتواجدين في المجر والذين يواجهون صعوبة في العودة إلى السعودية بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى السعودية التواصل مع السفارة".
هذا ودعت سفارة السعودية في فيينا، المواطنين السعوديين المتواجدين في النمسا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى "سرعة التنسيق مع شركات الطيران للتأكد من العودة، وخاصة لعبور الدول المدرجة على قائمة تعليق السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بالمجر: لمن يجد صعوبة بالعودة الى البلاد التواصل معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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