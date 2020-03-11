أكد ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​، في حديث صحفي، ان "لا إصابات ب​فيروس كورونا​ في ​سوريا​ حتى اليوم، وأن أي حالة مشتبهة فيها ترسل إلى المخابر التي باتت تمتلك المستلزمات اللازمة"، مشيراً الى ان"الوزارة اتخذت منذ بداية الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" في ​الصين​، الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة على المنافذ الحدودية والمطارات، للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد مع تجهيز مركز حجر صحي في منطقة ​الدوير​ ب​ريف دمشق​"، موضحاً ان "الوزارة وبالتعاون مع ​منظمة الصحة العالمية​، جهزت مخبراً بكل المستلزمات لاختبار الحالات المشتبهة في إصابتها بالفيروس"، لافتاً إلى "وجود 1126 مركزا صحيا موزعا في سوريا، مجهزا لرصد ​الأمراض​ السارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: لم نسجل الى الآن أي إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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