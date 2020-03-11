القضاء التونسي: الحكم بالسجن على الفارين من الحجر الصحي بتهمة القتل العمد

أشار القاضي التونسي والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المهدية والمنستير بالساحل التونسي فريد بن جحا، إلى أن "عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم للسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية"، منوّهاً بأن "الأمر قد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد".

ولفت بن جحا، إلى أنه "سيتم إيداع المريض ولو بالقوة في أحد المستشفيات المخصصة لمثل هذه الحالات، ووضعه تحت الرقابة الصحية، ليتم فيما بعد تتبعه قضائياً من أجل مخالفة التدابير". وأوضح أنه "في صورة تسببه في نقل العدوى إلى شخص آخر عمدا مما تسبب في وفاته، فإن ذلك يعتبر من قبيل القتل العمد".