الصحة القطرية: تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تعلن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262 إصابة. وكانت أمس قد أحالت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عددا من المتهمين إلى ​النيابة العامة​ لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "تمس أمن المجتمع وسلامته".

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