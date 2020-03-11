عاجل.. البرلمان الروسي يوافق على استمرار بوتين إلى ما بعد 2024

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن وافق البرلمان الروسي، على تعديلات دستورية تسمح ببقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة إلى ما بعد 2024، وذلك حسبما أفاد "التلفزيون المصري".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.