البيئة للمواطنين: تجنبوا الأماكن المكشوفة من الخميس حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أهابت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، بالمواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل؛ استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بشأن تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية في تلك الفترة حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أن ‏منظومة الإنذار المبكر التابعة لها أكدت أن العوامل الجوية خلال الفترة المشار إليها سوف تؤثر سلباً على ‏جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .‏. مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من ‏مصادر تلوث الهواء ؛ وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر تطبيق (واتس اب) على رقم ‏‏01222693333.

وأكدت وزارة البيئة أنها ستقوم من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.‏