محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أهابت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، بالمواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل؛ استنادا إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بشأن تعرض البلاد لحالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية في تلك الفترة حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.
وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أن منظومة الإنذار المبكر التابعة لها أكدت أن العوامل الجوية خلال الفترة المشار إليها سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة .. مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء ؛ وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر تطبيق (واتس اب) على رقم 01222693333.
وأكدت وزارة البيئة أنها ستقوم من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة للمواطنين: تجنبوا الأماكن المكشوفة من الخميس حتى السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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